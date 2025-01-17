Цементовоз и автобус с туристами из России столкнулись на Шри-Ланке

На Шри-Ланке столкнулись цементовоз и автобус с российскими туристами, передает портал Adaderana.





По данным портала, ДТП произошло на 138-м километре трассы, между городом Бельятта и деревней Апарекка. Автобус на высокой скорости врезался в заднюю часть грузовика. В результате пострадали 19 человек, водитель автобуса погиб, уточняет издание.





Всего в автобусе находилось 30 российских туристов, добавляет портал. Пострадавших доставили в больницу в Тангалле.





Травмы получили 12 россиян, пишет РБК со ссылкой на посольство России в стране. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. ТАСС со ссылкой на больницу Tangalle Base Hospital добавляет, что пострадавшие россияне находятся в хирургическом отделении.