Начался первый этап откачки мазута из стоящего на мели танкера «Волгонефть-239»

Специалисты Морспасслужбы начали первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239», стоящего на мели у мыса Панагия, сообщили в Минтрансе.





На танкере восстановили поврежденное в результате аварии оборудование, которое разогревает мазут, рассказал министр транспорта Роман Старовойт, его слова приводятся в сообщении ведомства. Первый этап по разогреву нефтепродуктов будет длиться непрерывно, так как нельзя допустить застывания мазута в шланголинии.





После того как общий объем нефтепродуктов достигнет температуры в 45 °C, начнется следующий этап, добавил Старовойт. Мазут начнут откачивать в битумовозы, которые будут подъезжать к танкеру по насыпи.





Специалисты федеральных и региональных служб закончили строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера, отметили в Минтрансе. Вокруг корпуса судна создали искусственную насыпь протяженностью 400 метров, которая защитит его от штормов, исключив возможность утечки нефтепродуктов в открытое море.





В операции планируется задействовать 10 битумовозов. В ведомстве подчеркнули, что это оптимальное количество, которое позволит избежать перебоев в подаче мазута из танкера и не создаст затруднений в движении техники по маршруту. Отмечается, что откачку мазута закончат до конца января.