«Путешествие в Рождество»: кулинарные мастер-классы и чаепитие в Северном Медведкове

Малыши катались на карусели, а дети постарше участвовали в настоящих кулинарных мастер-классах, например, готовили салат с курицей, картофелем и овощами или пекли ватрушки с малиной. Взрослые же учились правильно выкладывать салат мимоза, потому что это целое искусство!





Кстати, каждый день в 16:00 здесь наступало время чая, и чай здесь особенный, московский. А еще с горячим пончиком или ватрушкой!





Гости фестиваля отмечали приятную атмосферу и красиво украшенную локацию. Семьи приходили, чтобы весело и интересно провести выходные, поучаствовать в соревнованиях и мастер-классах.





Больше информации о прошедшем фестивале «Путешествие в Рождество» можно найти на официальном сайте проекта.