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«Путешествие в Рождество»: кулинарные мастер-классы и чаепитие в Северном Медведкове
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В Москве подводят первые итоги зимнего фестиваля undefined
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«Путешествие в Рождество»: кулинарные мастер-классы и чаепитие в Северном Медведкове

В Москве подводят первые итоги зимнего фестиваля

Познакомиться с профессией актера? Узнать, как правильно делать оливье? Или создать авторскую новогоднюю игрушку? В столице подводят первые итоги фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходил с 14 декабря по 12 января и стал частью масштабного проекта «Зима в Москве»! Одна из площадок располагалась в Северном Медведкове.

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Малыши катались на карусели, а дети постарше участвовали в настоящих кулинарных мастер-классах, например, готовили салат с курицей, картофелем и овощами или пекли ватрушки с малиной. Взрослые же учились правильно выкладывать салат мимоза, потому что это целое искусство!


Кстати, каждый день в 16:00 здесь наступало время чая, и чай здесь особенный, московский. А еще с горячим пончиком или ватрушкой!


Гости фестиваля отмечали приятную атмосферу и красиво украшенную локацию. Семьи приходили, чтобы весело и интересно провести выходные, поучаствовать в соревнованиях и мастер-классах.


Больше информации о прошедшем фестивале «Путешествие в Рождество» можно найти на официальном сайте проекта.

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