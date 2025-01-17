Израиль и ХАМАС подписали cоглашение о прекращении огня в секторе Газа

Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали в Дохе соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны, сообщает Axios со ссылкой на источники.





Собеседник портала заявил, что соглашение было подписано официальными лицами Израиля, Катара и ХАМАС. От имени США документ подписал главный советник американского президента Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк.





Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности соберется утром 17 января для голосования по сделке, уточняет портал. В полном составе кабинет министров соберется для голосования 18 января вечером.





Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание сделки, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление.





Первый этап сделки продлится 42 дня, а реализация соглашения начнется через два-три дня после его подписания, добавляет газета. Предполагается, что будут освобождены 33 израильских пленника в обмен на две тысячи палестинских заключенных.





Ранее, 15 января, стало известно, что Израиль и ХАМАС согласились на перемирие, которое должно вступить в силу 19 января.