По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осудили еще пять человек

Осуждены еще пять фигурантов уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Семь участников данных событий объявлены в розыск, в том числе три организатора преступлений. Об этом сообщили в Следственном комитете России.





По данным ведомства, к беспорядкам причастны 142 человека, 28 дел направлено в суд. В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу.





29 октября 2023 года массовые выступления прошли в Махачкале, Хасавюрте, Черкесске и Нальчике. Беспорядки в махачкалинском аэропорту Уйташ начались вечером того же дня. Местные жители собрались у воздушной гавани, чтобы помешать прибытию самолета из Тель-Авива. Борт все равно приземлился, и участники беспорядков стали проверять паспорта в поисках тех, кто прилетел из Израиля. Затем погромщики пробрались на взлетно-посадочную полосу и попытались проникнуть в самолет.





Пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. Задержаны свыше 80 участников беспорядков. Из них к 15 применили административный арест, еще двое получили по 60 часов обязательных работ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.