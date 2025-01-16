Помощник Путина рассказал, что в Кремле спокойно ждут, пока команда Трампа приступит к работе

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что в Кремле спокойно ожидают, пока команда избранного президента США Дональда Трампа займет свои должности и начнет работу. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.





Ушаков отметил, что «не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве вот сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона».





По его словам, пока нет контактов с будущей администрацией избранного президента США по организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако в Кремле уверены, что рано или поздно сигналы от администрации Дональда Трампа поступят. В свою очередь, российская сторона готова их принять.





По словам помощника президента, если стороны продемонстрируют встречное движение, сначала будут контакты в закрытом формате между соответствующими службами, в частности, между Белым домом и администрацией президента РФ.