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Помощник Путина рассказал, что в Кремле спокойно ждут, пока команда Трампа приступит к работе
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Он отметил, что пока нет контактов с будущей администрацией США по организации встречи президентов undefined
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Помощник Путина рассказал, что в Кремле спокойно ждут, пока команда Трампа приступит к работе

Он отметил, что пока нет контактов с будущей администрацией США по организации встречи президентов

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что в Кремле спокойно ожидают, пока команда избранного президента США Дональда Трампа займет свои должности и начнет работу. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. 


Ушаков отметил, что «не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве вот сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона». 


По его словам, пока нет контактов с будущей администрацией избранного президента США по организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако в Кремле уверены, что рано или поздно сигналы от администрации Дональда Трампа поступят. В свою очередь, российская сторона готова их принять.


По словам помощника президента, если стороны продемонстрируют встречное движение, сначала будут контакты в закрытом формате между соответствующими службами, в частности, между Белым домом и администрацией президента РФ.

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