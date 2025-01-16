Reuters: Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве между странами. Об этом пишет агентство Reuters.





После подписания соответствующего документа украинский президент назвал этот день историческим и добавил, что отношения Лондона и Киева в текущий момент «ближе, чем когда-либо». По словам Зеленского, «это больше, чем стратегические отношения».





Также Стармер сообщил о передаче Украине новой мобильной системы противовоздушной обороны. Британский премьер также пообещал, что Украина скоро получит от Великобритании 150 стволов для артиллерийских орудий, изготовленных на севере Англии предприятием Sheffield Forgemasters.





Стармер прибыл на Украину 16 января на поезде. Это его первая поездка в страну в качестве главы британского правительства.