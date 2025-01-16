Суд арестовал двух новых фигурантов дела о подрыве генерала Кириллова

Басманный суд Москвы арестовал двух фигурантов дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерала Игоря Кириллова. Рамазан Падиев и Батухан Точиев останутся под стражей до 17 февраля. Заседания прошли в закрытом режиме.





По версии следствия, мужчины помогли скрыться исполнителю подрыва Курбонову. Они арендовали для него комнату в подмосковном хостеле. Некий «куратор» переводил деньги на карту Точиева, а Падиев ездил в хостел оплачивать проживание Курбонова и передал тому ключи.





Как уточнили в СК, Курбонова задержали именно по дороге в хостел, где он должен был спрятаться. 19 декабря Басманный районный суд в Москве также арестовал Курбонова на два месяца.





Генерал-лейтенант, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве на Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря. Взрывное устройство было заложено в припаркованный рядом с жилым домом самокат.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов.





Позже задержали 29-летнего гражданина Узбекистана, который признался, что был завербован спецслужбами Украины. За исполнение теракта ему обещали 100 тысяч долларов, а также выезд на ПМЖ в Европу.





Путин на прямой линии заявил, что считает убийство начальника войск РХБЗ Кириллова «тяжелейшим проколом» российских спецслужб. Он также назвал убийство генерала терактом, отметив, что оно было совершено способом, опасным для жизни многих.