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«Королева марафонов» Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов
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Она также подтвердила, что легализовала неправомерно полученные доходы undefined
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«Королева марафонов» Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов

Она также подтвердила, что легализовала неправомерно полученные доходы

Блогер Елена Блиновская на допросе в суде полностью признала свою вину в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила газета «Известия» из зала Савеловского суда.


«Полностью признаю вину», — заявила блогер. 


Кроме того, она полностью признала, что легализовала неправомерно полученные доходы, и подтвердила, что одна из фирм под ее контролем выдавала займы. 


В ноябре суд признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению. Тогда же началась процедура реализации ее имущества.


Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать из России. Предпринимательницу и ее супруга Алексея обвиняют в неуплате налогов на 905 миллионов рублей и отмывании денег. 


С января 2024 года Блиновская находится в СИЗО. Суд ужесточил ей меру пресечения за нарушение условий домашнего ареста — на вечеринке предпринимательницы находилась свидетельница по ее делу.

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#суд #блогеры #блиновская
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