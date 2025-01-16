«Королева марафонов» Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов

Блогер Елена Блиновская на допросе в суде полностью признала свою вину в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила газета «Известия» из зала Савеловского суда.





«Полностью признаю вину», — заявила блогер.





Кроме того, она полностью признала, что легализовала неправомерно полученные доходы, и подтвердила, что одна из фирм под ее контролем выдавала займы.





В ноябре суд признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению. Тогда же началась процедура реализации ее имущества.





Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать из России. Предпринимательницу и ее супруга Алексея обвиняют в неуплате налогов на 905 миллионов рублей и отмывании денег.





С января 2024 года Блиновская находится в СИЗО. Суд ужесточил ей меру пресечения за нарушение условий домашнего ареста — на вечеринке предпринимательницы находилась свидетельница по ее делу.