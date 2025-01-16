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В подмосковном Реутове подросток из Таджикистана планировал устроить теракт в школе
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16-летнего юношу задержали undefined
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В подмосковном Реутове подросток из Таджикистана планировал устроить теракт в школе

16-летнего юношу задержали

В подмосковном Реутове полиция задержала 16-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу. 


У него изъяли три ножа, перчатки и множество записей, указывающих на то, что школьник собирался устроить теракт.

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Уточняется, что нападение предотвратили на школу №1. По данным Telegram-каналов, десятиклассник вступил в сообщество «Колумбайн»* и задумал поножовщину. 


Для этого он приобрел три ножа и перчатки — их обнаружили во время обыска. Парень изучал способы совершения терактов и активно это пропагандировал. В переписках он также заявлял о намерениях расправиться с учениками. 


Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Юному гражданину Таджикистана грозит до 10 лет. Официальных комментариев пока нет.


* «Колумбайн» — признан террористической организацией на территории РФ.

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