В подмосковном Реутове подросток из Таджикистана планировал устроить теракт в школе

Уточняется, что нападение предотвратили на школу №1. По данным Telegram-каналов, десятиклассник вступил в сообщество «Колумбайн»* и задумал поножовщину.





Для этого он приобрел три ножа и перчатки — их обнаружили во время обыска. Парень изучал способы совершения терактов и активно это пропагандировал. В переписках он также заявлял о намерениях расправиться с учениками.





Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Юному гражданину Таджикистана грозит до 10 лет. Официальных комментариев пока нет.





* «Колумбайн» — признан террористической организацией на территории РФ.