В подмосковном Реутове подросток из Таджикистана планировал устроить теракт в школе

В подмосковном Реутове полиция задержала 16-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу.
У него изъяли три ножа, перчатки и множество записей, указывающих на то, что школьник собирался устроить теракт.
Уточняется, что нападение предотвратили на школу №1. По данным Telegram-каналов, десятиклассник вступил в сообщество «Колумбайн»* и задумал поножовщину.
Для этого он приобрел три ножа и перчатки — их обнаружили во время обыска. Парень изучал способы совершения терактов и активно это пропагандировал. В переписках он также заявлял о намерениях расправиться с учениками.
Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Юному гражданину Таджикистана грозит до 10 лет. Официальных комментариев пока нет.
* «Колумбайн» — признан террористической организацией на территории РФ.