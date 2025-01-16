В Минобороны России отчитались об ударах по военным аэродромам, цехам сбора и производства беспилотников ВСУ

Российские войска в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили военные аэродромы, цеха производства, места сборки и хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.





При нанесении ударов применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.





15 января стало известно, что украинцы пытались «купить» Горловку в ДНР — военная разведка Украины обещала российским военнослужащим миллион долларов за оставление позиций. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России отчитались о срыве этих планов.





По данным российских силовиков, в качестве аванса от ГУР Минобороны Украины было получено 100 тысяч долларов, а в ходе проведения оперативных мероприятий вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ.





В результате армия России нанесла удары по выявленным маршрутам украинских войск, те понесли серьезные потери. Полученные деньги же были направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, участвующих в СВО, указали в ФСБ.