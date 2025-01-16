В Красноярском крае ребенка насмерть завалило снегом

В ноябре 2024-го в городе Талице Свердловской области девятилетний ребенок упал в неогороженную яму, выкопанную для протяжки линии газопровода, и погиб. Об этом сообщила областная прокуратура в Telegram–канале.





По данным ведомства, родители пошли искать сына и обнаружили его в яме без признаков жизни. Мальчик был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.