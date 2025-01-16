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В Красноярском крае ребенка насмерть завалило снегом
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Один мальчик смог выбраться undefined
Новости

В Красноярском крае ребенка насмерть завалило снегом

Один мальчик смог выбраться

Девятилетнего мальчика насмерть завалило снегом в Красноярском крае. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

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Ребенок вместе с друзьями прыгал с возвышенности в овраг. Снежная стена обрушилась, и два мальчика оказались в сугробе. Один зацепился за ветки и смог выбраться, а второй погиб.

В ноябре 2024-го в городе Талице Свердловской области девятилетний ребенок упал в неогороженную яму, выкопанную для протяжки линии газопровода, и погиб. Об этом сообщила областная прокуратура в Telegram–канале. 


По данным ведомства, родители пошли искать сына и обнаружили его в яме без признаков жизни. Мальчик был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. 

#дети #чп #красноярский край
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