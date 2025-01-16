«Путешествие в Рождество»: ледовые шоу и кулинарные мастер-классы в Медведкове

Также на фестивале «Путешествие в Рождество» проводили интересные мастер-классы. Участвовать в них можно было с семьей или друзьями. Самые удачливые гости получали ценные призы. Огромной популярностью пользовались кулинарные уроки. Например, можно было научиться готовить курицу с картофелем, салаты и не только.





На входе в сказочный замок в районе Медведково всех встречали любимые Дед Мороз и Снегурочка. Они сразу задавали чудесное новогоднее настроение. Праздник длился больше месяца, а жители будут вспоминать его еще долго, целый год!





По душе гулянья пришлись людям всех возрастов . Здесь можно было сытно пообедать или просто выпить чашку ароматного чая или кофе. Не скучал никто.





Локацию можно было выбрать там, где вам удобно. Проект «Зима в Москве» снова сделал Новый год и Рождество незабываемыми. Как это было, подробнее можно прочитать на официальном сайте проекта.