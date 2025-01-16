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«Путешествие в Рождество»: ледовые шоу и кулинарные мастер-классы в Медведкове
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Отдыхали здесь не только москвичи, но и гости из регионов России undefined
Новости

«Путешествие в Рождество»: ледовые шоу и кулинарные мастер-классы в Медведкове

Отдыхали здесь не только москвичи, но и гости из регионов России

На площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» в районе Медведково проводили уникальные ледовые шоу от звезд мирового фигурного катания Татьяны Навки и Петра Чернышева. Особенно всем запомнились сказки «Бременские музыканты», «Щелкунчик» и «Царевна-лягушка».

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Также на фестивале «Путешествие в Рождество» проводили интересные мастер-классы. Участвовать в них можно было с семьей или друзьями. Самые удачливые гости получали ценные призы. Огромной популярностью пользовались кулинарные уроки. Например, можно было научиться готовить курицу с картофелем, салаты и не только. 


На входе в сказочный замок в районе Медведково всех встречали любимые Дед Мороз и Снегурочка. Они сразу задавали чудесное новогоднее настроение. Праздник длился больше месяца, а жители будут вспоминать его еще долго, целый год!


По душе гулянья пришлись людям всех возрастов . Здесь можно было сытно пообедать или просто выпить чашку ароматного чая или кофе. Не скучал никто. 


Локацию можно было выбрать там, где вам удобно. Проект «Зима в Москве» снова сделал Новый год и Рождество незабываемыми. Как это было, подробнее можно прочитать на официальном сайте проекта. 

#москва #праздник #путешествие в рождество
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