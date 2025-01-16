Новости
Новости 18+
St
В Воронежской области украинские дроны атаковали нефтебазу, произошел пожар
18+
Ночью регион подвергся атаке свыше 10 БПЛА, рассказал губернатор Гусев undefined
Новости

В Воронежской области украинские дроны атаковали нефтебазу, произошел пожар

Ночью регион подвергся атаке свыше 10 БПЛА, рассказал губернатор Гусев

После атаки БПЛА со стороны ВСУ загорелись резервуары на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области. Огонь тушат два пожарных поезда и десятки единиц другой техники. 


Губернатор Александр Гусев также рассказал, что спасательные силы прибыли из двух соседних регионов.


При этом пострадавших и угрозы населению нет. На доступность топлива в регионе ситуация не повлияет, отметил Гусев. По его словам, ночью три района Воронежской области подверглись атаке более 10 дронов.


Всего силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны. Атаки пришлись на Курскую, Тамбовскую и Белгородскую области.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#пожар #воронежская область #атака #бпла
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...