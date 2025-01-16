Появилась расшифровка переговоров разбившегося в Актау самолета AZAL

Появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося в Актау самолета AZAL с диспетчерами. Ее опубликовал Telegram-канал «База». Пилот беседовал с диспетчерами с 07:36 до 09:23. Официального подтверждения подлинности переговоров нет.





Из опубликованных данных следует, что версию о возможном столкновении воздушного судна с птицами пилот озвучил в 08:14. Спустя еще две минуты он повторил сообщение о столкновении с птицами, добавив, что в кабине взорвались два кресла. В 08:52 пилот сообщил о взрыве кислородного баллона и потере сознания у пассажиров.





Согласно расшифровке, в 07:36 экипаж был готов садиться в Грозном, но отказался и сказал: «Следуем в Баку». Потом командир борта запросил погоду в аэропорту Минеральных Вод и решил следовать туда, но спустя четыре минуты пилот поинтересовался у диспетчера, какая погода в Махачкале.





Еще через шесть минут переговоры экипажа начались с диспетчерами из Ростова, которых пилот уведомил, что теперь они летят в Баку. Экипажу вновь порекомендовали приземлиться в Махачкале, но пилот повторил намерение лететь в столицу Азербайджана.





Спустя еще 10 минут экипаж сообщил ростовскому диспетчеру, что двигатели борта работают, но отказала система управления элеронами и рулем высоты. Затем пилот запросил погоду в Актау. Через 20 минут начались переговоры уже с диспетчерами в Казахстане. В 09:23 диспетчер из Актау разрешил борту посадку. Спустя четыре минуты переговоры завершились.





Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря вблизи аэропорта Актау в Казахстане. В авиакомпании, которой принадлежал самолет, назвали причиной аварии «физическое и техническое внешнее воздействие».





Из находившихся на борту 67 человек, в том числе пяти членов экипажа, 38 погибли, выжили 29. Среди пассажиров были 16 россиян, семеро из них погибли. Девятерых выживших, в том числе одного ребенка, доставили на лечение в Москву.