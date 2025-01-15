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Организатора убийства Япончика приговорили к 21,5 года колонии
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Ранее суд заочно назначил 19 лет тюрьмы киллеру, стрелявшему в Иванькова undefined
Новости

Организатора убийства Япончика приговорили к 21,5 года колонии

Ранее суд заочно назначил 19 лет тюрьмы киллеру, стрелявшему в Иванькова

Московский городской суд заочно приговорил к 21,5 года заключения организатора убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, Илью Симонию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. 


Симонии было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточнили в суде. 


Симония также известен как Махо. Генпрокуратура ранее назвала причиной убийства Иванькова передел сфер влияния в преступном сообществе. 


В августе прошлого года Мосгорсуд заочно вынес приговор за убийство Япончика киллеру Астамуру Бутбе. Мужчину осудили на 19 лет колонии. Также сроки получили и другие соучастники преступления. 


Япончик был ранен в июле 2009-го у ресторана в Москве. В октябре того же года он скончался в возрасте 69 лет. 

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#приговор #убийство #япончик
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