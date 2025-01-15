Организатора убийства Япончика приговорили к 21,5 года колонии

Московский городской суд заочно приговорил к 21,5 года заключения организатора убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, Илью Симонию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.





Симонии было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточнили в суде.





Симония также известен как Махо. Генпрокуратура ранее назвала причиной убийства Иванькова передел сфер влияния в преступном сообществе.





В августе прошлого года Мосгорсуд заочно вынес приговор за убийство Япончика киллеру Астамуру Бутбе. Мужчину осудили на 19 лет колонии. Также сроки получили и другие соучастники преступления.





Япончик был ранен в июле 2009-го у ресторана в Москве. В октябре того же года он скончался в возрасте 69 лет.