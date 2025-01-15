Минфин США ввел санкции против «Военторга», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и Тамбовского порохового завода

Министерство финансов США внесло дополнения в антироссийский санкционный список. В него были включены такие предприятия, как «Военторг», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Тамбовский пороховой завод, «Барнаултрансмаш» и «Мотовилихинские заводы», а также Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.





Под рестрикции подпали 16 физических лиц за предполагаемые связи с Россией. Среди них — граждане Китая, РФ, Турции и Германии.





В их числе бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко. Он занимал должность с 2010-го по 2014 год.





10 января США ввели санкции против российского энергетического сектора, в том числе против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Также рестрикции коснутся их дочерних компаний. Параллельно такие же ограничения ввела Великобритания.