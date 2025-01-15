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Минфин США ввел санкции против «Военторга», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и Тамбовского порохового завода
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Под ограничения подпали и 16 человек — граждане России, Китая, Турции и Германии undefined
Новости

Минфин США ввел санкции против «Военторга», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и Тамбовского порохового завода

Под ограничения подпали и 16 человек — граждане России, Китая, Турции и Германии

Министерство финансов США внесло дополнения в антироссийский санкционный список. В него были включены такие предприятия, как «Военторг», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Тамбовский  пороховой завод, «Барнаултрансмаш» и «Мотовилихинские заводы», а также Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.


Под рестрикции подпали 16 физических лиц за предполагаемые связи с Россией. Среди них — граждане Китая, РФ, Турции и Германии.


В их числе бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко. Он занимал должность с 2010-го по 2014 год. 


10 января США ввели санкции против российского энергетического сектора, в том числе против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Также рестрикции коснутся их дочерних компаний. Параллельно такие же ограничения ввела Великобритания.

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