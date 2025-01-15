Россия и Украина впервые в этом году обменялись пленными

Москва и Киев обменялись пленными по формуле 25 на 25. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Это первый обмен в 2025 году.





Всех освобожденных военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, указали в ведомстве.





Там указали, что посреднические усилия гуманитарного характера оказали представители ОАЭ.





30 декабря в Минобороны России заявили, что 150 российских военных возвращены после переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен были переданы 150 военнопленных ВСУ, отметили в ведомстве.