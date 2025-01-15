Путин поручил выплатить всем ветеранам Великой Отечественной войны по 80 тысяч рублей

По случаю 80-летия Победы ветеранам и вдовам фронтовиков, а также бывшим узникам концлагерей выплатят по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда — по 55 тысяч рублей. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на заседании оргкомитета «Победа».





Он подчеркнул, что сегодня подписал «указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей».