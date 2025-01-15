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Путин поручил выплатить всем ветеранам Великой Отечественной войны по 80 тысяч рублей
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Труженики тыла и блокадники получат по 55 тысяч рублей undefined
Новости

Путин поручил выплатить всем ветеранам Великой Отечественной войны по 80 тысяч рублей

Труженики тыла и блокадники получат по 55 тысяч рублей

По случаю 80-летия Победы ветеранам и вдовам фронтовиков, а также бывшим узникам концлагерей выплатят по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда — по 55 тысяч рублей. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на заседании оргкомитета «Победа». 


Он подчеркнул, что сегодня подписал «указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей». 

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Путин также поддержал присвоение всем ветеранам звания почетного жителя своего города, муниципалитета или региона. Президент отметил, что участникам ВОВ и их нуждам «необходимо самое пристальное и сердечное внимание». 


Он добавил, что чиновникам поручено провести личные встречи с ветеранами в ближайшее время и узнать, «какие проблемы их тревожат».

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