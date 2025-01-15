Бургеры вне закона? В Госдуме усомнились в запрете фастфуда для детей

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что запреты на продажу фастфуда детям и подросткам вряд ли дадут результат. Вместо этого, по ее мнению, необходимо с раннего возраста формировать культуру правильного питания.





Останина прокомментировала Daily Storm инициативу директора Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антона Орлова, предложившего ввести запрет на продажу фастфуда несовершеннолетним. Она отметила, что проблема гораздо глубже и шире: дети питаются не только дома, но и в школах или на улице. Даже за домашним рационом сложно уследить, ведь взрослые сами часто выбирают не самые полезные продукты.





Особое внимание депутат обратила на ситуацию в школах, где полноценные завтраки и обеды доступны только младшеклассникам и детям из малообеспеченных семей. Остальным приходится самостоятельно оплачивать перекусы, что зачастую сводится к выбору чипсов и фастфуда. Она предполагает, что запреты могут вызвать недоумение у подростков, для которых такой рацион уже стал привычным. «Они на это уже подсели, как и взрослые», — заметила парламентарий.





По мнению депутата, вместо запретов необходимо создавать систему воспитания культуры питания, начиная с детского сада и школы. Предложение Орлова она назвала разумным, но сказала, что оно может оставаться лишь рекомендацией, пока не будет закреплено законодательством.





Напомним, что руководитель ИИПСП Антон Орлов 14 января обратился в Госдуму, Совет Федерации и Минздрав России с инициативой ограничить продажу фастфуда по аналогии с алкоголем и табаком. По его мнению, такие меры помогут улучшить здоровье подрастающего поколения и положительно скажутся на всей нации.