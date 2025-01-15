В Wildberries и OZON прокомментировали идею сенатора Шейкина продавать россиянам секс-игрушки после авторизации на «Госуслугах»

В Wildberries и OZON прокомментировали Daily Storm идею сенатора Артема Шейкина продавать россиянам секс-игрушки через «Госуслуги». В маркетплейсах считают достаточными принятые меры, чтобы интимные товары не попали к детям.





«Маркетплейс постоянно мониторит онлайн-витрину и скрывает изображения в карточках из раздела с товарами 18+. Чтобы перейти в раздел, пользователю необходимо подтвердить совершеннолетие вводом даты рождения на сайте и в приложении платформы», — сообщили в пресс-службе Wildberries. Кроме того, посетитель получит секс-игрушку на пункте выдачи только при предъявлении паспорта.





В Wildberries добавили, что поддерживают необходимость минимизации угрозы случайного или несанкционированного доступа несовершеннолетних к материалам и товарам, связанным с интимной тематикой.





При этом пресс-служба OZON подчеркнула, что продажа товаров 18+ на площадке ограничивается в соответствии с законодательством. «Карточки товаров маркируются, а прежде чем попасть в раздел для взрослых, пользователь должен подтвердить свой возраст — иначе раздел будет недоступен, а товары заблюрены до подтверждения», — говорится в сообщении.





В OZON также рассказали о тесном сотрудничестве с Роскомнадзором, благодаря чему удается «своевременно удалять некорректный контент в частных случаях, если он не был заблокирован на этапе модерации».





Шейкин ранее направил письмо в Роскомнадзор, указав, что сервис «Госуслуги» может «доверенно» обеспечить возможность проверки возраста гражданина, которому маркетплейсы могут открывать легальный доступ к продаже товаров для несовершеннолетних. По утверждению сенатора, на сайтах маркетплейсов ряд «рекламных» картинок товаров 18+ вообще может относиться к информации, содержащей изображение или описание сексуального насилия, пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и оправдания противоправного поведения.





Парламентарий отметил, что в последнее время проблема продажи на маркетплейсах товаров для взрослых активно обсуждается среди родителей. Они, по словам Шейкина, озабочены тем, что доступ к материалам и товарам, связанным с интимом, предоставляется через простое подтверждение возраста, без адекватной верификации личности.





Текущий подход к модерации контента на маркетплейсах является недостаточным, заявил в беседе с РИА Новости сенатор. По его мнению, проблема выходит далеко за рамки простого «разврата», поскольку это вопрос безопасности и защиты детей от информации, не соответствующей их возрасту и способной нанести им серьезный психологический вред.