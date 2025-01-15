Глава Минобороны России Белоусов: 10 стран уже дали согласие на участие в параде Победы в Москве

На парад Победы в Москву приедут военные из дружественных России стран, а школьников могут привлечь к поисковым мероприятиям, связанным с ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.





По его словам, для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе из бывших республик СССР. 10 стран уже дали согласие.





Военные парады 9 мая пройдут в Москве, восьми городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В состав парадных расчетов в этом году войдут участники СВО.





Министр сообщил, что в России осталось всего около семи тысяч фронтовиков Великой Отечественной войны. Он считает, что подвиги участников ВОВ нужно изучать в школах, а детей привлекать к поисковым мероприятиям и использовать этот опыт в «Разговорах о важном».





О том, чтобы ввести в школах отдельные уроки по ВОВ, говорили еще до начала СВО. В 2021 году эту идею в беседе с Daily Storm поддерживал Песков. Тогда он говорил, что «наши дети не должны становиться такими, как европейские или американские, которые не знают вообще, что там происходило».