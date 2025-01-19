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Премьер Словакии Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского, и пригрозил наложить вето на финансовую помощь Киеву от ЕС
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Вице-спикер парламента страны Гашпар отметил, что из-за прерывания транзита газа ЕС может понести ущерб в 70 миллиардов евро undefined
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Премьер Словакии Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского, и пригрозил наложить вето на финансовую помощь Киеву от ЕС

Вице-спикер парламента страны Гашпар отметил, что из-за прерывания транзита газа ЕС может понести ущерб в 70 миллиардов евро

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 19 января заявил, что не собирается быть слугой президента Украины Владимира Зеленского, а также сообщил о готовности наложить вето на финансовую помощь киевскому режиму от Евросоюза из-за отказа транзита газа из России.


По словам Фицо, Зеленский почему-то думает, что «все должны быть его слугами», но со Словакией этот номер не пройдет: «В моем случае коса нашла на камень», — сказал Фицо. 


Ранее в этот день вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар предупредил, что из-за действий Зеленского по транзиту газа Евросоюз может понести ущерб в размере 70 миллиардов евро.


13 января Фицо предложил Зеленскому встретиться возле границы на территории Словакии и обсудить транзит газа. Фицо подчеркнул, что решение Зеленского прекратить транзит российского газа через украинскую территорию наносит огромный ущерб и самой Украине, и странам ЕС.


9 января Фицо пригрозил киевской власти остановить гуманитарную помощь из-за ее решения прервать транзит российского газа через Украину. 

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