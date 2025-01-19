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ХАМАС освободило трех израильтянок, взятых в заложницы более года назад
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Женщины направлены на медосмотр undefined
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ХАМАС освободило трех израильтянок, взятых в заложницы более года назад

Женщины направлены на медосмотр

Три заложницы, освобожденные в секторе Газа, переданы в руки израильской армии и направляются на медосмотр. Об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля. 


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что «правительство обнимает трех вернувшихся, их семьи были уведомлены уполномоченными властями, что они [заложницы] встречены израильскими силами». Он отметил, что власти «привержены возвращению всех похищенных и пропавших без вести». 


Израильтянки едут на первоначальную точку встречи на юге страны, где они пройдут первичный медицинский осмотр.


Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в 12:15 мск. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 

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