ХАМАС освободило трех израильтянок, взятых в заложницы более года назад

Три заложницы, освобожденные в секторе Газа, переданы в руки израильской армии и направляются на медосмотр. Об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что «правительство обнимает трех вернувшихся, их семьи были уведомлены уполномоченными властями, что они [заложницы] встречены израильскими силами». Он отметил, что власти «привержены возвращению всех похищенных и пропавших без вести».





Израильтянки едут на первоначальную точку встречи на юге страны, где они пройдут первичный медицинский осмотр.





Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в 12:15 мск. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.