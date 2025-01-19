Президент Ирана Пезешкиан заявил, что разделяет позицию Путина о важности многополярного мира

Иран разделяет позицию президента России Владимира Путина касательно важности многополярного мира. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в интервью Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live».





Иранский лидер указал, что «разделяет позицию господина Путина относительно однополярности».





«Это чувство и понимание, что в мире должна существовать многополярность, каждый день усиливается у стран, которые стремятся к свободе и независимости», — сказал Пезешкиан.





Президент Ирана обратил внимание, что руководство США при этом все еще тяготеет к однополярному миру.





Президент Ирана прибыл в Москву с официальным визитом 17 января. Пезешкиан возложил венок из алых роз и белых лилий к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Иранский лидер затем встретился с Путиным. Они подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.