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Президент Ирана Пезешкиан заявил, что разделяет позицию Путина о важности многополярного мира
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Ранее они подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве undefined
Новости

Президент Ирана Пезешкиан заявил, что разделяет позицию Путина о важности многополярного мира

Ранее они подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Иран разделяет позицию президента России Владимира Путина касательно важности многополярного мира. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в интервью Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live».


Иранский лидер указал, что «разделяет позицию господина Путина относительно однополярности». 


«Это чувство и понимание, что в мире должна существовать многополярность, каждый день усиливается у стран, которые стремятся к свободе и независимости», — сказал Пезешкиан. 


Президент Ирана обратил внимание, что руководство США при этом все еще тяготеет к однополярному миру.


Президент Ирана прибыл в Москву с официальным визитом 17 января. Пезешкиан возложил венок из алых роз и белых лилий к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Иранский лидер затем встретился с Путиным. Они подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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#иран #соловьев #владимир путин
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