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Власти Татарстана заявили о попытке атаки беспилотников на предприятия
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В Минобороны отчитались о 31 ликвидированном дроне над российскими регионами за ночь undefined
Новости

Власти Татарстана заявили о попытке атаки беспилотников на предприятия

В Минобороны отчитались о 31 ликвидированном дроне над российскими регионами за ночь

Беспилотные летательные аппараты пытались атаковать промышленные предприятия Татарстана, сообщила пресс-служба главы региона. По ее данным, все дроны были обезврежены, жертв и разрушений нет. 


Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки. Все предприятия работают в штатном режиме.


По информации Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. 14 дронов были уничтожены над Брянской областью, шесть — над Калужской, по три — над Белгородской и Курской областями, по два — над Рязанской и Орловской, а также один — над Республикой Татарстан. 


По данным Росавиации, временные ограничения на отправку и прием авиарейсов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска. 

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#минобороны #татарстан #беспилотник #сво
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