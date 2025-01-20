Власти Татарстана заявили о попытке атаки беспилотников на предприятия

Беспилотные летательные аппараты пытались атаковать промышленные предприятия Татарстана, сообщила пресс-служба главы региона. По ее данным, все дроны были обезврежены, жертв и разрушений нет.





Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки. Все предприятия работают в штатном режиме.





По информации Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. 14 дронов были уничтожены над Брянской областью, шесть — над Калужской, по три — над Белгородской и Курской областями, по два — над Рязанской и Орловской, а также один — над Республикой Татарстан.





По данным Росавиации, временные ограничения на отправку и прием авиарейсов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска.