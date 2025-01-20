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«Путешествие в Рождество»: незабываемый Новый год в Коломенском
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Увлекательные мастер-классы и театральные представления, горячий чай и хорошее настроение — праздник продолжался почти месяц undefined
Новости

«Путешествие в Рождество»: незабываемый Новый год в Коломенском

Увлекательные мастер-классы и театральные представления, горячий чай и хорошее настроение — праздник продолжался почти месяц

Новогодние праздники — время позитивных эмоций. Фестиваль «Путешествие в Рождество» подарил их всем москвичам и гостям столицы. Локации открывались по всему городу и позволяли погрузиться в атмосферу праздника там, где это было удобнее и ближе к дому. Одна из площадок находилась в музее-заповеднике «Коломенское». Праздник продолжался почти месяц и был частью проекта «Зима в Москве».

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С 14 декабря по 12 января здесь проводили разные мероприятия: викторины, мастер-классы, концерты и не только. Многим запомнились игры «Найди пару» и «Найти два». Кто замерз, согревался горячим чаем с ватрушками. А самым маленьким показывали театральные постановки.


В Коломенском работал «Домик добра», куда люди несли подарки для бойцов СВО и детей из воссоединенных регионов. 


Гости фестиваля любовались украшенной площадкой. Целые семьи приходили, чтобы весело и интересно провести выходные и, конечно же, сделать селфи. 


В торговых шале можно было приобрести презенты и различные памятные сувениры для себя и близких. Главное волшебство в музее-заповеднике наступало вечером, когда включалась яркая анимация и звучала музыка. Увидеть фото и узнать больше информации о проекте «Зима в Москве» можно на официальном сайте проекта. 

#москва #новый год #путешествие в рождество
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