«Путешествие в Рождество»: незабываемый Новый год в Коломенском

С 14 декабря по 12 января здесь проводили разные мероприятия: викторины, мастер-классы, концерты и не только. Многим запомнились игры «Найди пару» и «Найти два». Кто замерз, согревался горячим чаем с ватрушками. А самым маленьким показывали театральные постановки.





В Коломенском работал «Домик добра», куда люди несли подарки для бойцов СВО и детей из воссоединенных регионов.





Гости фестиваля любовались украшенной площадкой. Целые семьи приходили, чтобы весело и интересно провести выходные и, конечно же, сделать селфи.





В торговых шале можно было приобрести презенты и различные памятные сувениры для себя и близких. Главное волшебство в музее-заповеднике наступало вечером, когда включалась яркая анимация и звучала музыка. Увидеть фото и узнать больше информации о проекте «Зима в Москве» можно на официальном сайте проекта.