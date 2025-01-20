CNN: Трамп после инаугурации собирается позвонить Путину

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде устроить ему телефонный звонок с президентом РФ Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.





По данным телеканала, «Трамп дал указание своим помощникам спустя несколько дней после вступления в должность организовать телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным».





Одной из тем разговора будет обсуждение возможной личной встречи двух лидеров в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине, отмечает СМИ.





16 января помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что в Кремле спокойно ожидают, пока члены команды избранного президента США Дональда Трампа займут свои должности и начнут работу. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.





Ушакову «не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве вот сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона».