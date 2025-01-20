ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Херсонской области, погибли два мирных жителя

Двое мирных жителей погибли в результате обстрела кассетными боеприпасами села Бехтеры Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.





Он отметил, что «с 07:00 до 07:30 в Херсонской области произошла чрезвычайная ситуация, вызванная обстрелом населенного пункта Бехтеры». По предварительным данным, Вооруженные силы Украины применили кассетный снаряд, вследствие чего пострадали мирные граждане, добавил Василенко.





Он уточнил, что пострадали трое несовершеннолетних. По предварительным сведениям, общее число раненых увеличилось до 21.





Ранее губернатор Херсноской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщал, что в результате атаки ВСУ по селу Бехтеры есть погибшие, еще 13 человек пострадали.