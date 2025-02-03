Reuters: Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ для встречи Трампа и Путина

В качестве возможных мест проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает агентство Reuters со ссылкой на два российских источника, осведомленных о ходе переговоров.





По словам собеседников агентства, за последние недели высокопоставленные чиновники из России нанесли визиты в Саудовскую Аравию и ОАЭ. При этом один из источников заявил, что в Москве по-прежнему не поддерживают идею проведения встречи на этих площадках, поскольку обе страны имеют тесные связи с США в сфере безопасности.





Агентство подчеркивает, что и Трамп, и Путин установили дружеские отношения с правителями Саудовской Аравии и ОАЭ.





Ранее Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что США запланировали контакты с Россией и Украиной. По словам американского лидера, выходные выдались напряженными и «дискуссии проходят довольно успешно».