Новости
Новости 18+
St
Reuters: Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ для встречи Трампа и Путина
18+
Высокопоставленные российские чиновники за последние недели нанесли визиты в обе страны, сообщили источники агентства undefined
Новости

Reuters: Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ для встречи Трампа и Путина

Высокопоставленные российские чиновники за последние недели нанесли визиты в обе страны, сообщили источники агентства

В качестве возможных мест проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает агентство Reuters со ссылкой на два российских источника, осведомленных о ходе переговоров.


По словам собеседников агентства, за последние недели высокопоставленные чиновники из России нанесли визиты в Саудовскую Аравию и ОАЭ. При этом один из источников заявил, что в Москве по-прежнему не поддерживают идею проведения встречи на этих площадках, поскольку обе страны имеют тесные связи с США в сфере безопасности.


Агентство подчеркивает, что и Трамп, и Путин установили дружеские отношения с правителями Саудовской Аравии и ОАЭ.


Ранее Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что США запланировали контакты с Россией и Украиной. По словам американского лидера, выходные выдались напряженными и «дискуссии проходят довольно успешно». 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#саммит #оаэ #саудовская аравия #владимир путин #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...