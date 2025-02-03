Главу администрации Северодонецка в ЛНР Моргунова задержали по подозрению в бандитизме

В Луганской народной республике (ЛНР) следователи задержали главу администрации Северодонецка Николая Моргунова по подозрению в участии в банде, разбое и похищении человека, совершенных организованной группой, сообщили в Следственном комитете России.





Следствие установило, что Моргунов с мая 2014 года принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы.





По данным СК, будучи главой администрации округа город Брянка в ЛНР и владея всеми данными обо всех объектах недвижимости и значимых предприятиях города, задержанный предоставлял участникам банды различные сведения для организации похищения людей. Их незаконного удерживали, похищали имущество и вымогали у них деньги в качестве выкупа за освобождение.





Следователи расследуют уголовные дела об 11 убийствах, совершенных участниками этой банды, шести похищениях людей, четырех разбойных нападениях, двух вымогательствах, а также о хищении имущества предприятия на сумму свыше 6,2 миллиона рублей.





Главарь и участники банды арестованы. В СК выяснили, что все жертвы преступных посягательств банды находились в неприязненных отношениях с Моргуновым или по различным причинам были негативно к нему настроены.