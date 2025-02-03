ЦБ в 2024 году получил более двух тысяч жалоб на банки относительно вкладов

Более двух тысяч жалоб россиян на банки относительно вкладов получил Центробанк в 2024 году, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора.





По данным издания, 554 жалобы граждан касались несогласия с начисленными процентами. В остальных речь шла о ненадлежащем информировании по условиям.





Банк России при поведенческом надзоре выявил практики, не противоречащие закону, но вместе с тем не позволяющие клиентам полностью и адекватно оценить условия предлагаемых вкладов, сообщил изданию представитель регулятора.





Выяснилось, что ряд банков акцентируют внимание на предельно возможной ставке по депозиту и наиболее выгодных условиях. Некоторые банки вместо процентной ставки указывали привлекательный показатель доходности.





Центробанк адресно попросил кредитные организации информировать потребителей без искажения условий. Отмечается, что некоторые из них уже скорректировали свои бизнес-процессы по рекомендациям, с остальными работа продолжается.