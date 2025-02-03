Иерей Волков: Бойцы с СВО рассказали, что ранения получают в первую очередь те, кто ругается матом

Председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве отец Александр Волков призвал бойцов на передовой не использовать нецензурную лексику. По словам священнослужителя, бойцы с СВО рассказали ему, что ранения получают в первую очередь те, кто ругается матом.





Волков выступил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой.





«Бойцам всегда одно и то же напутствие священника: запомните, ругаться матом на передовой нельзя. Это, казалось бы, что-то очень странное для светского человека: там стреляют, страшно, эмоции высвобождаются, по-другому нельзя сказать, быстро отдать приказ можно только матом. Вот взял в руки оружие — забудь про матерные слова!» — призвал он.





В укрытии тоже не следует использовать нецензурную лексику, добавил представитель РПЦ.





«Ребята приходят обратно и говорят: погибают или получают ранения в первую очередь те, кто ругается матом. Это закон, это не я придумал, но он работает. Потому что в мате есть духовная подоплека», — заявил Александр Волков.





Люди, которые изо всех сил пытаются воздерживаться от нецензурной лексики даже в экстремальных ситуациях ради своего внутреннего состояния, гораздо более сохранны в том числе в условиях боевых действий, считает священник. По его словам, у матерных слов есть глубинная духовная, дьявольская составляющая.





Волков признался, что сам изредка использует нецензурную лексику в личной жизни, но не в церковной среде.





«Конечно же, мы все стремимся к тому, чтобы в общественной и личной жизни говорить максимально чисто, не осквернять свои уста матерными словами. Я в том числе к этому всеми силами стремлюсь. Не могу сказать, что получается идеально, но в церковной среде мат абсолютно недопустим. Другое дело, что какие-то просторечные слова где-то могут появляться, в этом нет ничего страшного», — сказал он.





Волков в ходе выступления напомнил, что для любого верующего слово священно и имеет принципиальное значение. Он допустил, что мат может быть следствием гневливости, раздраженности и недовольства собой или окружающими людьми.





Позиция РПЦ неизменна: мат всегда будет грехом и церковь будет бороться с употреблением нецензурных слов в общественных местах, подчеркнул иерей.





«Если матерные слова используются человеком в качестве регулярного элемента общения, даже не связанных слов, а именно обращения к другому, то это требует покаяния и исповеди. Любой христианин знает, что в таком случае единственно правильный путь — раскаяться, попросить у Бога прощения», — призвал он.