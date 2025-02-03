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Путин поручил рассмотреть внеочередной прием детей из зоны СВО в школы
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Речь идет об образовательных организациях, которые готовят к военной и государственной службе undefined
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Путин поручил рассмотреть внеочередной прием детей из зоны СВО в школы

Речь идет об образовательных организациях, которые готовят к военной и государственной службе

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность внеочередного приема в школы детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на сайте Кремля.


В тексте поручения указано, что речь идет об образовательных организациях, которые готовят несовершеннолетних к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества.


Ответственными Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и высших должностных лиц регионов России. Они должны предоставить доклад до 1 июля 2025 года.


Документ был утвержден по итогам встречи с волонтерами на Международном форуме гражданского участия. Также Путин поручил сформировать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными и обеспечить возможность для некоммерческих организаций получать земельные участки для строительства приютов.

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