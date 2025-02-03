Покушение на главу Федерации бокса ДНР Саркисяна готовили несколько человек

Несколько человек готовили покушение на президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР), основателя отдельного батальона специального назначения «Арбат» Армена Саркисяна, погибшего в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.





Роли каждого были распределены заранее, сообщил собеседник агентства. Были люди, задействованные в слежке, и непосредственно исполнители взрыва.





Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве произошел утром 3 февраля. По предварительным данным, его целью было покушение на Саркисяна. Главу Федерации бокса ДНР госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее он скончался. Также погиб еще один человек и двое пострадали.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом, о покушении на убийство двух и более лиц и о незаконном обороте оружия.