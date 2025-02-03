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Покушение на главу Федерации бокса ДНР Саркисяна готовили несколько человек
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Одни следили за ним, другие были исполнителями взрыва, рассказали в правоохранительных органах undefined
Новости

Покушение на главу Федерации бокса ДНР Саркисяна готовили несколько человек

Одни следили за ним, другие были исполнителями взрыва, рассказали в правоохранительных органах

Несколько человек готовили покушение на президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР), основателя отдельного батальона специального назначения «Арбат» Армена Саркисяна, погибшего в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.


Роли каждого были распределены заранее, сообщил собеседник агентства. Были люди, задействованные в слежке, и непосредственно исполнители взрыва.


Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве произошел утром 3 февраля. По предварительным данным, его целью было покушение на Саркисяна. Главу Федерации бокса ДНР госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее он скончался. Также погиб еще один человек и двое пострадали.


Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом, о покушении на убийство двух и более лиц и о незаконном обороте оружия.

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#покушение #уголовное дело #армен саркисян
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