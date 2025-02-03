Новости
Новости 18+
St
Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в 2025 году в Москве и Подмосковье
18+
Точная дата проведения не указывается undefined
Новости

Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в 2025 году в Москве и Подмосковье

Точная дата проведения не указывается

В Москве и Московской области в 2025 году проведут международный музыкальный конкурс «Интервидение». Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.


Точная дата проведения музыкального конкурса не указана. Согласно документу, целью мероприятия служит развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.


Председателем организационного комитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательного совета — первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.


«Интервидение» уже существовало с 1965-го по 1980 год и проводилось по аналогии с «Евровидением», уточняет «Ъ». В 2009 году президент России Владимир Путин предлагал перезапустить конкурс, но он так и не состоялся.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #музыка #конкурс #интервидение
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...