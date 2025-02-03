Трамп заявил, что США хотят получить редкоземельные металлы с Украины в обмен на американскую помощь

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в получении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США. Об этом со ссылкой на слова американского лидера сообщает пресс-пул Белого дома.





«Мы собираемся заключить сделку с Украиной, в рамках которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары», — заявил Трамп. Согласно данным агентства Associated Press, он «ищет гарантии по редкоземельным металлам в любой сделке с Украиной» и хочет, чтобы Киев их предоставил.





Ранее республиканец дал своему спецпредставителю Киту Келлогу 100 дней на выполнение миссии по завершению конфликта. The Wall Street Journal пишет, что эксперты скептически оценивают шансы на успех столь амбициозного плана, однако сам Трамп уверен в его реализуемости. Он заявлял, что «серьезные обсуждения» с Москвой уже ведутся.





23 января Трамп выразил надежду, что усилия по урегулированию конфликта на Украине предпринимаются. Он подчеркнул, что США добьются договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной.





Американский лидер выразил желание вскоре встретиться с президентом России Владимиром Путиным для окончания конфликта. Украина «готова заключить сделку» по урегулированию военного конфликта с Россией, добавил Трамп.





Он также заявил, что США будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, чтобы прекратить боевые действия на Украине.