«Китайский Новый год в Москве»: вкус и волшебство Востока на площади Революции

Особое внимание стоит уделить знаменитым китайским пончикам ютяо. Это настоящее удовольствие для гурманов: мягкое тесто внутри и хрустящая корочка сверху. Также в меню представлены ароматная баранина с тмином, рисовые лепешки, изысканная утка по-пекински и даже жареное мороженое. А для завершения трапезы предлагают попробовать настоящий китайский чай. Он не только согревает, но и дарит заряд витаминов и энергии.





Однако главная изюминка фестиваля — это его декорации. Центр Москвы преобразился до неузнаваемости: повсюду красуются яркие фонарики, изображения драконов и символика праздника. Особое место занимает алый цвет, который, согласно китайским традициям, отгоняет злых духов и приносит удачу. Именно поэтому он стал основным в оформлении площадок.





На площади Революции каждый день проходят мастер-классы, музыкальные концерты и театральные представления. Здесь можно научиться искусству каллиграфии, попробовать свои силы в создании традиционных китайских фонариков или узнать секреты приготовления национальных блюд. Фестиваль создан для всей семьи: здесь найдется развлечение для детей любого возраста и их родителей.





Китайский Новый год — это не просто праздник, а символ обновления и надежд на будущее. В 2024 году он посвящен Зеленой Деревянной Змее, которая символизирует мудрость, гибкость и процветание. Участники фестиваля смогут не только насладиться атмосферой праздника, но и прикоснуться к древним традициям Востока.





Погрузиться в атмосферу китайского волшебства можно до 9 февраля. Подробная программа мероприятий доступна по ссылке.