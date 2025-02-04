Бойца ВСУ арестовали за убийство мирного жителя Курской области

Суд в Курске арестовал украинского военного Владимира Парафило. Он сам признался, что убил мирного жителя в селе Русское Поречное 20 декабря 2024 года.





По словам Парафило, он сделал это по приказу своего командира с позывным Антошка, хотя знал, что человек не представлял опасности. Солдат выстрелил мужчине в спину, отчего тот умер на месте.





На Парафило и его командира завели уголовное дело о терроризме. Правоохранители продолжают расследование и ищут других причастных.





Ранее украинский командир Евгений Фабрисенко по кличке Кум рассказал о жестоких преступлениях в Курской области. По его словам, военные ВСУ убили несколько пожилых людей, бросив гранату в подвал, где те прятались. Также он сообщил об изнасилованиях и убийствах женщин.





По данным следствия, с конца сентября до конца ноября 2024 года в селе Русское Поречное украинские военные убили 11 мужчин и трех женщин. Еще восемь женщин были изнасилованы и убиты. Тела 22 жертв спрятали в подвалах домов.