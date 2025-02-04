Китай ввел пошлины на нефть, уголь и сжиженный природный газ из США

Госсовет КНР принял решение о введении с 10 февраля пошлин на импорт американских энергоресурсов. Нефть будет облагаться пошлиной в размере 10%, уголь и сжиженный природный газ (СПГ) — 15%. Об этом говорится в указе Госсовета.





Кроме того, пошлиной в 10% будут облагаться американские многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственная техника.





Ранее власти США ввели 10-процентные пошлины на товары из Китая. Также анонсировалось, что Дональд Трамп подписал указ введении пошлин в размере до 25% для импорта из Канады и Мексики.





Однако Оттава и Мехико смогли договориться с Вашингтоном о временной отмене американских тарифов на 30 дней. Взамен они должны взять на себя новые обязательства по охране границ.