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Китай ввел пошлины на нефть, уголь и сжиженный природный газ из США
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Также дополнительным налогом в 10% будут облагаться американские многолитражные автомобили, пикапы и сельхозтехника undefined
Новости

Китай ввел пошлины на нефть, уголь и сжиженный природный газ из США

Также дополнительным налогом в 10% будут облагаться американские многолитражные автомобили, пикапы и сельхозтехника

Госсовет КНР принял решение о введении с 10 февраля пошлин на импорт американских энергоресурсов. Нефть будет облагаться пошлиной в размере 10%, уголь и сжиженный природный газ (СПГ) — 15%. Об этом говорится в указе Госсовета.


Кроме того, пошлиной в 10% будут облагаться американские многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственная техника.


Ранее власти США ввели 10-процентные пошлины на товары из Китая. Также анонсировалось, что Дональд Трамп подписал указ введении пошлин в размере до 25% для импорта из Канады и Мексики. 


Однако Оттава и Мехико смогли договориться с Вашингтоном о временной отмене американских тарифов на 30 дней. Взамен они должны взять на себя новые обязательства по охране границ.

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#китай #сша #пошлина
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