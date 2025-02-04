В Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус

Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, у шофера осколочные ранения грудной клетки, повреждение глаза и ожоги лица. Его повезли в Мелитопольскую областную больницу.





Пятерых школьников направили на дообследование. С остальными юными пассажирами работают психологи. Всего в автобусе находились 20 детей и двое сопровождающих.





По словам Балицкого, это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, «очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей». Глава региона отметил, что для Киева «нет ничего святого и он готов на все».





После этой атаки официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, включат ли международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, «стратегическое молчание».