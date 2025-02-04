Новости
Новости 18+
St
В Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус
18+
Предварительно, пятеро детей и водитель пострадали undefined
Новости

В Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус

Предварительно, пятеро детей и водитель пострадали

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школьный автобус в Запорожской области — пятеро детей попали в больницу, водитель получил серьезные ранения. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, у шофера осколочные ранения грудной клетки, повреждение глаза и ожоги лица. Его повезли в Мелитопольскую областную больницу.


Пятерых школьников направили на дообследование. С остальными юными пассажирами работают психологи. Всего в автобусе находились 20 детей и двое сопровождающих.


По словам Балицкого, это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, «очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей». Глава региона отметил, что для Киева «нет ничего святого и он готов на все».


После этой атаки официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, включат ли международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, «стратегическое молчание».

#беспилотник #автобус #школьники #запорожская область
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...