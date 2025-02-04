В Екатеринбурге школьник с ножом напал на одноклассника

Один из учеников гимназии в районе Уралмаш города Екатеринбурга набросился на другого и ранил его в спину. По предварительным данным, накануне школьники поругались. Инцидент подтвердили в прокуратуре Свердловской области.





Эксцесс произошел в гимназии №205. Telegram-канал Shot пишет, что один из школьников оскорблял семью другого. По другой версии, причиной конфликта стала разрисованная тетрадь. По словам очевидцев, учительница безуспешно пыталась разнять школьников.





Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал Daily Storm, что уже в курсе ситуации.





«Начинаем заниматься с комиссией по делам несовершеннолетних этой историей. Уточняем детали. Ясно, что все это не оставим без внимания! Будем смотреть и за состоянием здоровья пострадавшего ребенка. Конечно, это ситуация очень-очень нехорошая. В этой 205-й гимназии на моей памяти подобных инцидентов раньше не было. Так что будем разбираться в причинах и условиях случившегося», — сказал детский омбудсмен.





Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что на место ЧП выехала следственно-оперативная группа полиции территориального ОВД, в том числе инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН).

В декабре 2024-го в Краснодаре 14-летний учащийся напал на сверстников. Пострадали пять человек. Подростка и его родителей выдворили из страны.