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В МИД России сообщили, что многие страны готовы принять переговоры по Украине
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Москва готова к «серьезному разговору» на основе стамбульского документа 2022 года, указали в ведомстве undefined
Новости

В МИД России сообщили, что многие страны готовы принять переговоры по Украине

Москва готова к «серьезному разговору» на основе стамбульского документа 2022 года, указали в ведомстве

Министерство иностранных дел РФ заявило, что многие государства готовы принять конфликтующие стороны для проведения переговоров по Украине, но конкретно назвало только Белоруссию. Для ведомства главный вопрос не в месте, а в том, «с кем и о чем можно говорить и договариваться».


«У нас нет недостатка в таких предложениях. Некоторые страны ранее уже предоставляли площадки для переговоров, прежде всего союзная нам Белоруссия», — рассказал ТАСС руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.


Он добавил, что Россия признательна «партнерам за готовность оказать посреднические услуги и предоставить площадки».


Москва, подчеркнул дипломат, готова к «серьезному разговору» на основе стамбульского документа 2022 года, где говорилось о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации и денацификации, а также о неразмещении на ее территории войск и военных баз иностранных государств.


Полищук также отметил, что перед началом переговоров должны быть решены юридические вопросы, связанные с нелегитимностью Зеленского и его указом о запрете ведения диалога.


По словам дипломата, остановка боевых действий нужна США, чтобы «снизить расходы на содержание киевского режима, ставшего для них убыточным активом, и переложить бремя ответственности за его выживание на европейских партнеров». 

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#украина #мид рф #переговоры
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