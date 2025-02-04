Министерство иностранных дел РФ заявило, что многие государства готовы принять конфликтующие стороны для проведения переговоров по Украине, но конкретно назвало только Белоруссию. Для ведомства главный вопрос не в месте, а в том, «с кем и о чем можно говорить и договариваться».





«У нас нет недостатка в таких предложениях. Некоторые страны ранее уже предоставляли площадки для переговоров, прежде всего союзная нам Белоруссия», — рассказал ТАСС руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.





Он добавил, что Россия признательна «партнерам за готовность оказать посреднические услуги и предоставить площадки».





Москва, подчеркнул дипломат, готова к «серьезному разговору» на основе стамбульского документа 2022 года, где говорилось о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации и денацификации, а также о неразмещении на ее территории войск и военных баз иностранных государств.





Полищук также отметил, что перед началом переговоров должны быть решены юридические вопросы, связанные с нелегитимностью Зеленского и его указом о запрете ведения диалога.





По словам дипломата, остановка боевых действий нужна США, чтобы «снизить расходы на содержание киевского режима, ставшего для них убыточным активом, и переложить бремя ответственности за его выживание на европейских партнеров».