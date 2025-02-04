Песков заявил, что Трамп фактически предложил Украине покупать военную помощь

Заинтересованность президента США Дональда Трампа в редкоземельных металлах Украины является предложением Киеву таким образом покупать военную помощь, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Он подчеркнул, что «это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе».





По словам Пескова, Вашингтону лучше «вообще не оказывать помощь [Украине] и тем самым способствовать завершению конфликта».





Ранее Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины. По его словам, Вашингтон дает Киеву «миллиарды долларов» и тем самым хочет, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».