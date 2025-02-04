Родители учащихся гимназии, где произошла поножовщина, рассказали, как семиклассник смог пронести оружие

Родители учащихся гимназии в Екатеринбурге, где 4 февраля произошла поножовщина, рассказали, как семиклассник смог пронести холодное оружие. По словам одной из мам, на входе ежедневно дежурит мужчина-охранник с металлодетектором, но по утрам не может досмотреть каждого ребенка из-за потока людей.





«Моя дочка сегодня лично видела, как охранник с металлодетектором стоял проверял. Но чисто физически, наверное, не успевают всех проверять. Утром очень много учеников заходит», — заявила Daily Storm женщина.





Она призналась, что нападавшего лично не знает, но считает историю «просто дикой». После ЧП меры безопасности в учреждении усилят, надеется собеседница. Она добавила, что камеры в фойе и раздевалке гимназии имеются, поэтому все детали проноса ножа легко узнать.





Раньше таких ЧП в гимназии не случалось, сообщила нам мама еще одного гимназиста. Она при этом скептически отозвалась о мерах безопасности в учреждении. «Охранник там — одно слово...» — многозначительно сказала женщина.





Еще одна мать ученицы гимназии рассказала, что ее дочь не видела, чтобы охранник досматривал с металлодетектором заходящих в здание детей. «Его используют только на экзаменах. На входе, как говорит дочь, никого никогда не проверяли», — уверяет собеседница.





О нападавшем подростке известно, что он перевелся в класс только в прошлом году. Одноклассники мальчика утверждают, что он был весьма агрессивен и уже ввязывался в драки с другими детьми, пишет E1. Издание, ссылаясь на школьников, сообщает, что одного из гимназистов нападавший ранее ударил шокером.





ЧП в уральской гимназии уже прокомментировали местные силовики. «Это 13-летние мальчишки — одноклассники. <...> . Между ними, по предварительным сведениям, произошел конфликт. Один из подростков произнес оскорбительные слова, завязалась драка. Когда потерпевший увидел в руках у оппонента кнопочный колюще-режущий предмет, он попытался покинуть эпицентр криминальных событий, но не успел», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.





По данным региональной прокуратуры, один из подростков «задирал» другого, обрызгивая водой из игрушки. В результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану, отметили в пресс-службе ведомства.





Директор гимназии в телефонном разговоре с корреспондентом Daily Storm отказалась раскрывать подробности конфликта в школе, пояснив, что пока идет расследование всех обстоятельств. Нападавшего увезла полиция. Пострадавший мальчик не получил серьезных травм, уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города.





Инцидент произошел в 205-й гимназии Екатеринбурга. По предварительной информации, школьник напал на сверстника за то, что тот якобы оскорбил его мать. После ЧП занятия в гимназии не отменяли.