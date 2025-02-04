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В Петрозаводске из окна на пятом этаже выпал глава управления ФАС по Карелии
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Артур Пряхин погиб, проводится проверка undefined
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В Петрозаводске из окна на пятом этаже выпал глава управления ФАС по Карелии

Артур Пряхин погиб, проводится проверка

В Петрозаводске из окна здания Управления Федеральной антимонопольной службы  (УФАС) по Республике Карелия выпал мужчина. Изначально информация о трагедии появилась в соцсетях. 


Как уточняет издание «Губернiя Daily», 56-летний Артур Пряхин получил травмы, несовместимые с жизнью. Падение мужчины с пятого этажа произошло около 12:00. 

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Пряхин с 1991-го по 1997 год работал инженером на предприятиях лесопромышленного комплекса Республики Карелия.


С 1997 года и до выхода в отставку в 2011 году Пряхин проходил службу в органах внутренних дел в составе подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, в 2010-2011 годах возглавлял Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Карелия. 


Подполковник милиции в отставке, имеет ведомственные награды: медали «За отличие в службе» II и III степени и другие. 


В 2012-2013 годах был директором по безопасности АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат». В январе 2014-го возглавил Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии. 

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