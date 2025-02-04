В Петрозаводске из окна на пятом этаже выпал глава управления ФАС по Карелии

В Петрозаводске из окна здания Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Карелия выпал мужчина. Изначально информация о трагедии появилась в соцсетях.
Как уточняет издание «Губернiя Daily», 56-летний Артур Пряхин получил травмы, несовместимые с жизнью. Падение мужчины с пятого этажа произошло около 12:00.
Пряхин с 1991-го по 1997 год работал инженером на предприятиях лесопромышленного комплекса Республики Карелия.
С 1997 года и до выхода в отставку в 2011 году Пряхин проходил службу в органах внутренних дел в составе подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, в 2010-2011 годах возглавлял Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Карелия.
Подполковник милиции в отставке, имеет ведомственные награды: медали «За отличие в службе» II и III степени и другие.
В 2012-2013 годах был директором по безопасности АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат». В январе 2014-го возглавил Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии.