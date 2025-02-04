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В Подмосковье школьник проглотил флешку с домашним заданием
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Ему пришлось делать операцию undefined
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В Подмосковье школьник проглотил флешку с домашним заданием

Ему пришлось делать операцию

В Московской области врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля достали флешку с домашним заданием по информатике из желудка 16-летнего школьника. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.


Там рассказали, что подросток выполнил свою работу и загрузил ее на флешку. После этого начал крутить флешку перед лицом и случайно проглотил ее.


Школьник думал, что флешка выйдет естественным путем, однако этого не произошло, и семье пришлось обратиться к врачам.


Указано, что с помощью специальных эндоскопических щипцов без единого разреза флешку извлекли из желудка, при этом пациент был под наркозом. Процедура длилась 15 минут. 


Заметка дополняется

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#медицина #операция #школьник
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