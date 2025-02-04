В Швеции неизвестный открыл стрельбу у школы, минимум пять человек ранены

У здания школы Campus Risbergska в шведском городе Эребру неизвестный открыл стрельбу. Сообщается, что пострадали как минимум пять человек.
На месте инцидента уже находятся правоохранители. Детали произошедшего пока не уточняются.
По данным газеты Dagens Nyheter, под обстрел попали и полицейские. На месте также работают спасательные службы и медики.
Издание также пишет, что очевидцы сообщили о звуках, похожих на взрывы. Учеников, педагогов и персонал школы эвакуировали.
Учащихся нескольких школ в окрестностях не выпускают из зданий по соображениям безопасности. Полиция призывает оставаться подальше от места происшествия, а больницы освобождают места в отделениях экстренной помощи.
Около трех часов ночи 1 января автомобиль на большой скорости въехал в собравшихся людей, отмечавших Новый год на Бурбон-стрит в Новом Орлеане (США). Затем водитель вышел из пикапа и начал стрельбу. Полицейские ликвидировали его ответным огнем. Жертвами стали 15 человек.