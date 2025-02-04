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В Швеции неизвестный открыл стрельбу у школы, минимум пять человек ранены
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На место происшествия уже прибыла полиция undefined
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В Швеции неизвестный открыл стрельбу у школы, минимум пять человек ранены

На место происшествия уже прибыла полиция

У здания школы Campus Risbergska в шведском городе Эребру неизвестный открыл стрельбу. Сообщается, что пострадали как минимум пять человек.


На месте инцидента уже находятся правоохранители. Детали произошедшего пока не уточняются.

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По данным газеты Dagens Nyheter, под обстрел попали и полицейские. На месте также работают спасательные службы и медики.


Издание также пишет, что очевидцы сообщили о звуках, похожих на взрывы. Учеников, педагогов и персонал школы эвакуировали. 


Учащихся нескольких школ в окрестностях не выпускают из зданий по соображениям безопасности. Полиция призывает оставаться подальше от места происшествия, а больницы освобождают места в отделениях экстренной помощи.

Около трех часов ночи 1 января автомобиль на большой скорости въехал в собравшихся людей, отмечавших Новый год на Бурбон-стрит в Новом Орлеане (США). Затем водитель вышел из пикапа и начал стрельбу. Полицейские ликвидировали его ответным огнем. Жертвами стали 15 человек. 

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