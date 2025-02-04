Депутат Госдумы Ильтяков рассказал, что слово «рожалка» было взято из диалога со священником

Депутат Госдумы Александр Ильтяков рассказал, что слово «рожалка» было взято из диалога со священником. Об этом он вспомнил, комментируя заявление руководителя портала «Грамота.ру» Константина Деревянко. 3 февраля Деревянко назвал ярким примером ненормативной лексики случай, когда депутат, «обращаясь к гражданам, употребляет слово «рожалка», и порекомендовал избегать таких фраз в обществе.





Парламентарий в беседе с Daily Storm еще раз подчеркнул, что имел в виду мужские и женские детородные органы «под названием «рожалка».





«Ну просто одним словом, емко, чтобы понятно было. Это, кстати, разговор был со священнослужителем как-то — вот оттуда эта фраза была у меня взята, в частности», — поделился Ильтяков.





Он призвал не рассуждать на тему «рано детей иметь или поздно мне детей иметь».





«Дурин, куда ты лезешь? Ты об этом вообще зачем рассуждал? Пока работает рожалка, двигайся, делай, пока есть! Потом у тебя не будет этой возможности», — сказал парламентарий.





К депутату по работе часто обращаются семейные пары, которые не могут сами завести детей: им приходится идти за помощью к врачам или суррогатным матерям. Он посетовал, что такие пары вовремя не завели детей, когда могли это сделать сами.





Александр Ильтяков также сказал, что не будет комментировать личное мнение Константина Деревянко, и напомнил о заповеди «не суди — да не судим будешь».





«Любая речь — главное, для меня, по крайней мере, — не должна носить оскорбительного тона, не должна никого оскорблять. И вот слова «ненормативная лексика» вообще надо отнести к разряду в определенной степени философской темы. Я не говорю, что налево-направо надо разговаривать матом. Это недопустимые вещи! Не должно быть никакой пошлости, не должно быть никакой похабщины!» — убежден парламентарий.





Ильтяков считает, что слово «рожалка» не относится к ненормативной лексике.





Руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко 3 февраля на пресс-конференции , посвященной Всемирному дню борьбы с матом, призвал бороться с употреблением нецензурных слов.





Ярким примером Деревянко назвал случай, когда депутат «на всю страну, обращаясь к гражданам, употребляет слово «рожалка». Глава «Грамоты» при этом признал, что формально парламентарий ничего не нарушил.





Александр Ильтяков в ноябре 2024 года высказался на тему демографического кризиса. Из-за фразы «рожать, пока работает рожалка» правозащитницы из Екатеринбурга Екатерины Герлах попросила прокуратуру проверить заявление депутата. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не увидела ничего оскорбительного в слове «рожалка».