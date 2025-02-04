DPA: Экс-канцлер Германии Шредер попал в больницу перед допросом по делу, связанному с «Северными потоками»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер лег на лечение в клинику. Отмечается, что его состояние ухудшилось после начала следствия по делу фонда, связанного с Nord Stream 2 AG («Северный поток — 2»). Об этом представитель политика сообщил агентству DPA.





В заявлении указано, что у Шредера «типичный синдром выгорания с признаками глубокого истощения», он «не может справиться с физическим и психологическим стрессом, после того как стал свидетелем по делу немецкого фонда «Защита климата и окружающей среды MV», связанного с Nord Stream 2 AG.





Также у экс-канцлера наблюдаются трудности с концентрацией внимания и проблемы со сном, говорится в заключении врача, которое опубликовало DPA.





Адвокат Шредера Ханс-Петер Хубер от имени семьи политика попросил общественность уважать его частную жизнь. В апреле бывшему канцлеру ФРГ исполнится 81 год.